Van Gölü'ndeki dev mikrobiyalitlerin kökeni için 28 Eylül'de dalışla örnek alınacak

Mercan kayalıklarına benzeyen ve dünyanın en geniş alana yayılan en büyük örnekleri Van Gölü'nde bulunan mikrobiyalitlerin kökeni, dört ülkeden 5 üniversitenin ortak projesiyle araştırılacak. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova ve beraberindeki bilim insanları, gölün oluşumu ile yaklaşık 40 metre boyuta ulaşan bu yapıların oluşumundaki nanoküreciklerin kökenine odaklanacak.

Türkiye'den Van YYÜ ve Pamukkale Üniversitesi ile İtalya, Polonya ve Çin'den birer üniversitenin katıldığı projeyi, Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü destekliyor. Çalışmada, mikrobiyalitlerin oluşumunda temel unsurlardan biri olduğu belirtilen nanokürecikler incelenecek.

Gölden alınacak yaklaşık 40-50 örnek üzerinde taramalı elektron mikroskobu (SEM), geçirimli elektron mikroskobu (TEM), yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (RTEM), mikro-Raman, X-ışını kırınımı (XRD), ICP-MS ve ICP-OES gibi ileri görüntüleme ve kimyasal analiz yöntemleri uygulanacak. Analizler İtalya'da yapılacak.

Numuneler dalışla alınıp elden İtalya'ya götürülecek

Arazi çalışmaları 28 Eylül'de, mikrobiyalitlerin yoğun olarak görüldüğü Ahlat ve Adilcevaz açıkları ile Gevaş'ın Altınsaç bölgesinde yürütülecek. Örnekleme yapılacak noktalar belirlendikten sonra numuneler, tekneyle göle açılıp dalış yaparak alınacak.

Alınan örnekler, özelliklerini ve aktivitelerini kaybetmemesi için araştırmacılar tarafından İtalya'ya elden götürülecek.

Yeşilova, projede yer alan bilim insanlarının daha önce Salda Gölü'nde de çalışmalar yürüttüğünü, kendilerinin de bu ekibe dahil olduklarını söyledi.

"Van Gölü'nün jeolojik evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz"

Nanoküreciklerin kökenini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yeşilova, "Bunların oluşum koşulları, oluşum şartları ve Van Gölü'nün jeolojik evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz" dedi.

Elde edilecek sonuçların yalnızca mikrobiyalitlerin oluşumuna değil, Van Gölü'nün jeolojik evrimine ilişkin değerlendirmelere de katkı sunacağını belirten Yeşilova, şöyle konuştu: "Bunların kökeninin daha tam olarak aydınlatılmadığı, nasıl oluştukları ve oluşumlarında nelerin katkılı olduğu tam olarak aydınlatılmadığı için biz bu çalışmayı yapıyoruz. Köken olarak bu mikrobiyalitlerin nasıl oluştukları ve neden oluştuklarının cevabını almayı düşünüyoruz."