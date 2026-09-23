Ronaldo ve Messi'yi sollamıştı: Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı!
19 milyar euroyu bulan servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Faiq Bolkiah, kulüpsüz kaldı.
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19 milyar euroyu bulan servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Faiq Bolkiah, kulüpsüz kaldı.
spanyol basınından Marca'nın aktardığı habere göre kulüp, Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemedi.
Kariyerinde Chelsea, Southampton ve Leicester City gibi takımların da formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu böylece kulüpsüz kaldı.
NET SERVETİ TAM 19 MİLYAR EURO...
Brunei Sultanı'nın yeğeni olan ve kişisel serveti tamamen kraliyet ailesinin petrol ve doğal gaz kaynaklarına dayanan Faiq Bolkiah'ın net servetinin yaklaşık 19 milyar euro olduğu belirtildi.
28 yaşındaki futbolcu kariyerine İngiltere'de başlamış ve sırasıyla Newbury, Southampton, Chelsea, Leicester City formalarını giymişti.
Bolkiah, 2020'de Leicester City'den ayrılırken sonrasında Maritimo'ya imza attı.
Ertesi yıl Tayland'a transfer olan ve ilk olarak Chonburi FC'de oynayan Bolkiah, 3 sezondur Ratchaburi FC'de forma giyiyordu.
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