2 yıldır kayıp Gülhan’dan iz yok! Aynı boy ve kilodaki manken kanala bırakıldı
Osmaniye’de 2024 yılında yürüyüş yapmak için evden çıktıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak için arama çalışmalarında yeni bir yöntem uygulandı...
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Osmaniye’de 2024 yılında yürüyüş yapmak için evden çıktıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak için arama çalışmalarında yeni bir yöntem uygulandı...
Osmaniye’de 2 yıldır haber alınamayan Gülhan Karabacak’ın bulunması için yürütülen çalışmalarda arama alanı yeniden genişletildi.
Toprakkale ilçesinde 31 Temmuz 2024 tarihinde yürüyüş yapmak için evden ayrılan Gülhan Karabacak'tan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Sulama kanalları, araziler ve farklı noktalarda yapılan aramalara rağmen Karabacak'a ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından soruşturma kapsamında yeni bir çalışma başlatıldı. Karabacak'ın son görüldüğü bölgede bulunan sulama kanalına, genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken bırakılarak suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi. Mankenin izlediği güzergah doğrultusunda çalışmalar Adana'nın Ceyhan ilçesi yönünde yoğunlaştırıldı.
Belirlenen noktalarda ekipler kanal ve çevresinde aramalarını sürdürürken, dalgıç polisler su altında çalışma yapıyor, dronlarla da bölge havadan taranıyor.
Bir saçının teli, bir kemiği kalmışsa bulunsun, kızımın bir mezar taşı olsun diyen anne Elif Karabacak, "2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz. İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü. Elinden geldiği kadar olayın üstünde duruyor, arıyor. Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa, bir mezar taşımın olmasını istiyorum. Çok acı çekiyorum. Acımın tarifi yok. Lütfen yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum" diye konuştu.
Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz diyen baba Aydın Karabacak, "İki yıldan beri kızımı arıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acılar içindeyiz. Bir an önce kızımın bir bulgusuna ulaşmak istiyoruz. Bir mezar taşı olsun, mezarına varıp dua edelim" dedi.
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