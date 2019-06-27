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Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde oluşturulan iki farklı bahçede çiçek açan birbirinden farklı bitki türleri rengarenk görünümleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:29
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde oluşturulan iki farklı bahçede çiçek açan birbirinden farklı bitki türleri rengarenk görünümleriyle ziyaretçilerini bekliyor.


Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk tarafından üniversite yerleşkesinde 5 yıl önce oluşturulmaya başlanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde 300 civarında birbirinden farklı bitki türü yetiştiriliyor. Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde çiçek açan adaçayı, melisa, lavanta, kekik, ekinezya, nane, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, pelin otu, papatya, lavandin, sinirotu, galega, allium gibi daha birçok bitki türü eşsiz görüntü sunuyor. Doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen her iki bahçe, ziyaretçilerine renkli kareler ve birbirinden farklı mis kokular sunuyor.


İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Tunçtürk, her iki bahçede 300 civarında bitki türünün bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Tunçtürk, “Bu bahçede farklı tıbbi bitkileri yetiştirmeye 5 yıl önce başladık. Her yıl tür sayımızı artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bahçenin kurulmasındaki amacımız, bölgede ekonomik değeri olan bitkilerin kültüre alınması, doğada bulunan önemli tıbbi bitkiler için genetik havuz oluşturulması, özellikle bu bölgede tarımsal üretimin azalmasından dolayı çiftçiye üretebileceği ve gelir elde edebileceği yeni alternatif bitkiler sunmaktır” dedi.



“Bahçedeki tür sayısını arttırmaya devam ediyoruz”


Bahçede var olan tür sayısını arttırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Tunçtürk, “Geofit Bahçemizde nergis, glayöl, lale, arum, ters lale, süsen, sümbül, kardelen, salep, orkide, zambak, iris, çiğdem gibi soğanlı ve yumrulu farklı bitkiler var. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ise sadece 40’a yakın adaçayı türü, 25’e yakın kekik türü, 20’ye yakın nane türü, dağ çayı, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, papatya, çakşır otu, kedi otu, ısırgan, şeker otu, mürver, zencefil, melisa gibi 200 civarında farklı bitki türümüz var” diye konuştu.


Van Gölü kıyısında birbirinden farklı türden bitkilerin bir arada bulunmasının bahçeye özel bir değer kattığına dikkat çeken Tunçtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bahçemizin Van ve bölge halkı tarafından ziyaret edilmesini istiyoruz. Tıbbi bitkilere ilgi duyanlar ya da üretici çiftçilerimiz üniversitemize geldiklerinde bahçelerimizi de ziyaret ederlerse, tıbbi bitkiler hakkında bilgi edinebilirler. Gerekirse bu bitkileri üretmeleri için bitki materyali ve tohum da verebiliriz. Ekonomik değeri olan adaçayı, melisa, lavanta, kekik, ekinezya gibi bitkilerin üretimi konusunda gerekli desteği de veririz.”

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:29
  1. doğa
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