VAN (AA) - Van'da İpekyolu Belediyesi ekiplerince Van Gölü kıyıları ve Akköprü Deresi'nde 45 ton çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması amacıyla göl kıyılarının yanı sıra dere ve kanallarda temizlik çalışması yaptı.

Bu kapsamda, Van Gölü'nün yaklaşık 3 kilometrelik sahil bölümünde 40, göle dökülen Akköprü Deresi'nde de 5 ton çöp toplayan ekipler, poşetlere doldurdukları çöpü kamyonlarla atık depolama alanına taşıdı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Sinan Aslan, göreve geldikleri ilk günden bu yana yeşile, çevreye, Van Gölü'ne hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Van Gölü'ndeki kirliliğin önüne geçmek için radikal kararlar aldıklarını, kent merkezinde kirliliğe neden olan ahırları yıktıklarını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Düzenli olarak Van Gölü sahilindeki çöpleri topluyoruz. Burada önemli olan vatandaşlarımızın bilinçlenmesidir. Gölün kirletilmesi, yok edilmesi demektir. Bu kadar önemli bir değerin yok olmaması için herkes bilinçli davranmalıdır. Ayrıca kentimiz için önemli olan Akköprü Deresi'nde de yılın belli aylarında temizlik çalışmaları yapıyoruz. Sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri de yılın belli dönemlerinde derelere göç ediyor. Deremizin temiz olması balıkların üremesi açısından önemli. Çalışmalarımızı bu hassasiyetle sürdürüyoruz."

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı da "Belediye olarak sonbahar temizliğimize başladık. Akköprü Deresi'nde 5 ton, Van Gölü sahilinde 40 ton çöp topladık. Halkımıza sesleniyoruz. Van Gölü hepimizindir. Daha duyarlı olalım ve kirletmeyelim. Her zaman söylüyoruz. En güzel temizlik kirletmemektir." dedi.