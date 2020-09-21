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Aktüel "Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganıyla pedal çeviren aktivistler Ankara'ya ulaştı
Aktüel

"Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganıyla pedal çeviren aktivistler Ankara'ya ulaştı

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel: - "Van Gölü kapalı bir havza olduğu için gün geçtikçe kirleniyor. Amacımız, bu gündemi sıcak tutmak, bu doğal zenginliği ve ülkemizin eşsiz olan değerini geleceğe ve çocuklarımıza mavi ve temiz olarak taşımak"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:14:46 -
"Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganıyla pedal çeviren aktivistler Ankara'ya ulaştı

ANKARA (AA) - Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi 20 aktivist, "Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganıyla yola çıktıkları Van'dan 1200 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya geldi.

Başkente pedal çevirerek 12 günde ulaşan aktivistler, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, burada yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün temiz ve mavi kalmasını talep ettiklerini söyledi.

Van Gölü'nde yaşanan çevre kirliliğine işaret eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Van Gölü kapalı bir havza olduğu için gün geçtikçe kirleniyor. Biz de bunun önüne geçmek için çeşitli farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Van'dan Ankara'ya 1200 kilometre pedal çevirerek geldik. Talebimizi yetkililere iletmek istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Amacımız, bu gündemi sıcak tutmak, bu doğal zenginliği ve ülkemizin eşsiz olan değerini geleceğe ve çocuklarımıza mavi ve temiz olarak taşımak."

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