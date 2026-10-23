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Aktüel Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosundaki 137 yıllık sır çözüldü! Gökyüzü birebir eşleşti
Aktüel

Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosundaki 137 yıllık sır çözüldü! Gökyüzü birebir eşleşti

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Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosundaki 137 yıllık sır çözüldü! Gökyüzü birebir eşleşti

Vincent van Gogh’un dünyanın en ünlü eserlerinden “Yıldızlı Gece” tablosundaki gökyüzünün sırrı 137 yıl sonra çözüldü. Araştırmacılar, tablodaki yıldızların ve Ay’ın konumlarını 1889 yılının gökyüzüyle karşılaştırdı. Sonuç dikkat çekiciydi: Van Gogh’un resmettiği yıldız kümesinin Boğa takımyıldızındaki Hyades olduğu ve tablodaki gökyüzünün Temmuz 1889’daki şafak vaktiyle çarpıcı biçimde örtüştüğü belirlendi.

Sanatçının bulunduğu noktadan görülebilecek gökyüzü ve manzara açısı değerlendirilerek 1889 yılına ait astronomik veriler bilgisayar ortamında yeniden oluşturuldu.

Tablodaki pencere ve manzara çerçevesi de bu rekonstrüksiyonlarla karşılaştırıldı.

AY, VENÜS VE HYADES AYNI GÖKYÜZÜNDE BULUŞTU

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise farklı gök cisimleri birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıktı.

Ekibin hesaplamalarına göre 22 Temmuz civarındaki şafak vakti, tabloda görülen Ay, Venüs ve Hyades yıldız kümesinin konumlarıyla en güçlü eşleşmeyi sağladı.

Yıldızların birbirlerine göre dizilimi ve ufuk çizgisiyle oluşturdukları açı da bu sonucu destekledi.

Başka bir ifadeyle araştırmacılar, Van Gogh'un 137 yıl önce baktığı gökyüzünün astronomik izlerini geriye doğru takip etmiş oldu.

VAN GOGH TEK BİR ANI RESMETMEMİŞ OLABİLİR

Ortaya çıkan sonuç sanat tarihi açısından başka bir ihtimali de gündeme getirdi.

“Yıldızlı Gece” üzerinde çalışmaya Haziran 1889'da başlayan Van Gogh'un tabloyu daha sonraki haftalarda geliştirmeye devam etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Bu durumda sanatçı, farklı günlerde yaptığı gökyüzü gözlemlerini tek bir kompozisyonda birleştirmiş olabilir.

Dolayısıyla dünyaca ünlü tablo, tek bir gecenin veya sabahın birebir görüntüsü olmaktan ziyade Van Gogh'un farklı zamanlarda gözlemlediği gökyüzünün sanatsal bir sentezi olabilir.

137 YIL SONRA GÖKYÜZÜ TABLONUN ŞİFRESİNİ VERDİ

Van Gogh'un 1889'da fırçasıyla tuvale aktardığı yıldızların modern astronomi yöntemleri kullanılarak yeniden konumlandırılabilmesi, sanat ve bilimin kesiştiği dikkat çekici örneklerden birini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, benzer astronomik yöntemlerin başka tarihi gece tablolarında yer alan gökyüzünün zamanı ve gerçek astronomik olaylarla bağlantısının araştırılmasında da kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

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