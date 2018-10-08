Van, Doğu Anadolu’nun hayvancılık merkezi oluyor

Kenan Gül Van Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin dün yapılan açılışına, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşların amirleri, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bölgede ilk

Açılışta konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, barınağın bölgede ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, “İnsana yaptığımız hizmetlerin yanı sıra, hayatın içerisindeki canlılara da hizmet ediyoruz. Allah’ın yarattığı her şey bizim için değerlidir. Bugün burada açılışını yaptığımız Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bu değerin en önemli göstergesidir. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu tesisin yapımına 2015 yılında başlandı. Ancak 2017 yılında şehrimizde artan hayvan popülasyonu nedeniyle ihtiyaca cevap verebilmek adına bazı düzenlemeler yaptık. Mevcut binaya ek binalar (3 kalıcı padok) yapmak suretiyle kapasite artırımına gittik. Tesise tıbbı ve medikal malzemeler de alınarak modernizasyonu yeniden yapıldı” dedi.

Nasıl bir tesis

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapısıyla ilgili bilgi veren Zorluoğlu, “Toplamda 10 bin m2 üzerine kurulu, 3 bin 550 m2 kapalı alana sahip merkezimizde, 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı, 3 şoför, 3 bekçi, 1 bahçıvan, 2 büro görevlisi olmak üzere toplamda 31 personel istihdam edildi. Kedi ve köpek karantina bölümlerinin de olduğu merkezimiz 74’ü kedi, 150’si köpek olmak üzere toplamda 224 sokak hayvanı barındırılabilmektedir. Tesisimiz, tıbbi cihaz ve personelleriyle modern bir hayvan hastanesi statüsünde hizmet verecek. Bu hizmet sayesinde Van’ın caddelerinde ve sokaklarında sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalıklı sokak hayvanları görevlilerimiz tarafından toplanarak barınağımızda koruma altına alınacak. Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edildikten sonra 3-5 gün süreyle kontrol altında tutulup tekrar alındıkları bölgede doğal ortama bırakılacaklar. Hasta, yaşlı ve güçten düşmüş sakat olan sokak hayvanlarımız ise barınağımızda sürekli tutulacak” şeklinde konuştu.

Bir süredir hizmet veriyordu

Merkezin bir süredir hizmet verdiğini hatırlatan Zorluoğlu, bu süre içinde merkezde süren çalışmalar konusunda ise, “Merkezimiz bugün resmi olarak açılsa da bir süredir hizmet veriyor. 2018 yılı Şubat ayı itibariyle gerek vatandaşlar tarafından, gerekse basın yoluyla yapılan ihbarlar sonucu 2 bin 283 hayvan merkezimize getirilerek tedavileri yapılmıştır. 850 hayvanın kısırlaştırma, küpeleme, çip ve aşıları da ayrıca yapılmıştır. Tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturulan 44 hayvan ise hayvan severler tarafından sahiplendirilmiştir. Tesisimizde koruma altında olan hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı da buraya davet ediyorum. Gelip bu hayvanları alarak sahiplenebilirler. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilmek için özel programlarda düzenleyeceğiz. Bu muhteşem hizmetin yanı sıra büyükşehir belediyemizin sokak hayvanlarına verdiği önem gereği, kent merkezine yeni 19 adet hayvan beslenme odağı kuruldu. Toplam 60 adet odakta bugüne kadar sokak hayvanları için toplam 21 ton mama kullanıldı. Bu projede görev alan, bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, hayvan sever dostlarımıza teşekkür ederim. Tesisimiz Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.