Van depremi yıkılan bina var mı? Son deprem Van Başkale depremi
Son dakika haberine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panik oluşurken, vatandaşlar ise depremde yıkılan bina olup olmadığını merak etmeye başladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi. AFAD, depremin ardındanyayınladığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. AFAD'ın bir diğer paylaşımında, "Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklaması yapıldı.