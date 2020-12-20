  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Van depremi yıkılan bina var mı? Son deprem Van Başkale depremi
Gündem

Van depremi yıkılan bina var mı? Son deprem Van Başkale depremi

Son dakika haberine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası panik oluşurken, vatandaşlar ise depremde yıkılan bina olup olmadığını merak etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:04:00 -
Van depremi yıkılan bina var mı? Son deprem Van Başkale depremi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi. AFAD, depremin ardındanyayınladığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. AFAD'ın bir diğer paylaşımında, "Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklaması yapıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama
Gündem

İranlı YouTuber videosunu paylaşmıştı! Emniyet'ten flaş açıklama

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hız..
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
ABD hava üssüne roketli saldırı!
Dünya

ABD hava üssüne roketli saldırı!

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında bulunan en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay