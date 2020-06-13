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Sağlık

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez kan bağışında bulundu

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:31:49 -
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez kan bağışında bulundu

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kan bağışında bulundu.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasından dolayı Kızılay tarafından düzenlenen çağrılar ile kan bağışı kampanyasına Van ilinde de destek sürüyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, Van Kızılay kan merkezinde kan bağışında bulundu. Dönmez, sosyal sorumluluğu yerine getirmek adına Kızılay’a kan bağışında bulunduklarını belirterek, “Bir kan bağışı üç insanın hayatını kurtarıyor Kızılay’ın kan stoklarının azaldığı şu günlerde tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum” dedi.

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