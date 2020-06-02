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Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi

Van Büyükşehir Belediyesi ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek bebek bakım seti hediye ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:37:45 -
Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi

Van Büyükşehir Belediyesi ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret ederek bebek bakım seti hediye ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yeni bebekleri olan ailelere bakım seti hediye ediliyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda yeni doğum yapmış anneleri evlerinde ziyaret eden ekipler, annelere ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunarak içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantası hediye edip Vali Bilmez’in tebriklerini iletiyor. Doğum raporu ile ayrıca belediyeye başvuran ailelere de bakım seti veriliyor.


Projeden dolayı memnuniyetini dile getiren anneler, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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