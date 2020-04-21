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Aktüel

Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere destek

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte kırsal mahallelerde tarımsal sulama kanalları temizliği, bent bağlama ve gölet temizliği çalışmaları başlatıldı.

2020-04-21 16:51:09 -
Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere destek

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte kırsal mahallelerde tarımsal sulama kanalları temizliği, bent bağlama ve gölet temizliği çalışmaları başlatıldı.


Van’da çetin geçen kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde çiftçilerin yaz aylarında mağdur olmaması adına çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Tarımsal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çiftçilerin arazi sulamasında kullanacağı suyun sağlandığı göletler ile kanallar ve bentlerde bakım onarım çalışması yaptı. Çalışma ile su akışının kesintiye uğramaması sağlanıyor.


Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu ve Üçgen mahallelerinde başlatılan çalışma, 13 ilçeye bağlı kırsal mahallerde yapılacak. Tarımsal arazilerin sulamasında önemli olan çalışma çiftçilerden de tam not aldı.

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