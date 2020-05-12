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Aktüel

Van Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, ’kontrollü sosyal hayat dönemi’ kapsamında yeniden hizmete açılan berber ve kuaförlere maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:10:17 -
Van Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere maske desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, ’kontrollü sosyal hayat dönemi’ kapsamında yeniden hizmete açılan berber ve kuaförlere maske dağıttı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle faaliyetlerine geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmete yeniden başladı. Yaklaşık 50 günün ardından kapılarını tekrar açan berber ve kuaförlere yönelik denetimlere de başlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal mesafeye ve alınan tedbirlere uymaları noktasında berber ve kuaförleri bilgilendirdi. Hem esnafın hem de müşterilerin sağlığı için il genelinde yer alan işletmeleri tek tek inceleyen ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlara maske dağıttı. Zabıta ekiplerinin bu uygulaması, esnaf ve vatandaşları oldukça memnun etti.


Çalışmalarını belirli aralıklarla sürdüren zabıta ekipleri, ayrıca Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığına da ilde bulunan esnaflara bırakılması üzere maske desteğinde bulundu.

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