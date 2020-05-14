Van Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi desteklemeye devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Tuşba, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde sulama kanalları yapıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tuşba içesi Pirgarip Mahallesi’nde 4 bin 750 metre, Gürpınar ilçesi Bozyiğit Mahallesi’nde 5 bin metre ve Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi’nde ise 4 bin metre olmak üzere toplan 13 bin 750 metre beton sulama kanalı yapımına başlandı. Beton sulama kanallarının tamamlanması ile birlikte bu bölgelerde yaklaşık 500 hektarlık alan sulama suyu ile buluşturulacak.

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlayan mahalleli için sulama kanallarının büyük önem taşıdığını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, salgına rağmen çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de kutlayan Altun, kent genelinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak gerek tarımsal faaliyetler gerekse de hayvancılıkla ilgili faaliyetlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Yıl içerisinde hayvan sulama sıvatlarından tarımsal sulama kanalları, arazi yolları, bent ve gölet yapımı gibi birçok çalışma ile çiftçilerimizin hizmetinde olacağız. Kentin tarım ve hayvancılığına ciddi katkı sağlayacak olan çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor” dedi.

Su yetersizliğinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten mahallesi sakinleri ise çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.