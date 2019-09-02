Van Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçti

Van Adalet Sarayı’nda düzenlenen 2019-2020 adli yıl açılış töreninde, Van Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyete geçtiği duyuruldu..

Yargıda toplu izin kullanımı sonrası ‘adli yıl’ açılış töreninde Bölge Adliye Mahkemesinin 4’ü ceza, 3’ü hukuk olmak üzere 7 daire halinde faaliyete başladığı bildirildi. Düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Van 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kuyrukçu, savcılar, hakimler, avukatlar, kurum müdürleri, STK başkanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van merkez adliye, ilçe adliyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi ve Van İdare Mahkemesinde toplamda 194 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yaptığını belirtti.Başsavcı Dönmez, “15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra en ağır yara alan kurumların başında maalesef yargı teşkilatımız bulunmakla birlikte hain darbe girişiminin faillerinin tespit edilmesi, yakalanması ve suçluların cezalandırılması noktasında en ağır yük yine yargı teşkilatlarımıza düşmüştür. Yargı teşkilatlarımız bu noktada mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda açılan kamu davalarının büyük çoğunluğu karara bağlanmıştır” dedi.

Türk milleti adına bağımsız yargı görevini yerine getiren yargı mensuplarının, anayasanın vermiş olduğu görevin ifası amacıyla neler yapıldığı ve yapılması gerektiği konusunu toplumla paylaştıklarını dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle terör soruşturmalarının ve yargılamalarının sonuçlanmasında yüksek başarı seviyesine ulaşmamızda en büyük emek sahibi olan cumhuriyet savcılarımıza, yargılama makamı olan mahkeme başkanlarımıza, hakimlerimize ve suçluların yakalanmasında ve delillerin toplanmasında 24 saat süreyle çalışan emniyet ve jandarma görevlilerimize teşekkür ediyorum. Yargı görevinin halkın bizlere verdiği kutsal bir emanet olduğu bilinciyle işimizi nasıl yaptığımızın hesabını da topluma vermeye çalışıyoruz. Bu yaklaşımın yasama ve yürütme mensuplarıyla avukatların ve kamunun yargıyı daha iyi anlamasına ve yargıya destek olmasına katkı sağlamasını diliyorum.”

“Van adli yönden bölgenin merkezi haline gelmiştir”

Van Bölge Adliye Mahkemesinin bugünden itibaren faaliyete geçtiğini bildiren Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ ise Van ilinin adli yönden bölgenin merkezi haline geldiğini söyledi. Baştoğ, “Bugün itibariyle Van Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyete geçmiş olması bizler için önemli ve anlamlı olmuştur. Bölge Adliye Mahkememiz 4’ü ceza, 3’ü hukuk olmak üzere 7 daire halinde faaliyete başlamıştır. Yargı alanında bulunan Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde bulunan adli yargılarının bundan sonra verecek kararların istinat incelemesi Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacaktır. Van adli yönden bölgenin merkezi haline gelmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ve Van 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Kuyrukçu’nun da birer konuşma yaptığı tören verilen kokteylle son buldu.