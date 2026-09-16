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Spor Galatasaray'ın rakibi Barcelona durdurulamıyor! Racing Santander'e gol yağdırdılar!
Spor

Galatasaray'ın rakibi Barcelona durdurulamıyor! Racing Santander'e gol yağdırdılar!

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Galatasaray'ın rakibi Barcelona durdurulamıyor! Racing Santander'e gol yağdırdılar!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev rakibi Barcelona, La Liga’nın 6. haftasında sahasında Racing Santander’i konuk etti.Camp Nou’da oynanan mücadelenin ilk yarısında adeta Katalan fırtınası esti. Maça fırtına gibi başlayan Barcelona; 8’de Joao Cancelo, 25 ve 42’de Raphinha, 36’da ise Villalibre’nin kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, La Liga 6. hafta maçında sahasında Racing Santander'i konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadelenin ilk yarısında sahada Barcelona şov vardı.

İLK 45 DAKİKADA TAM 4 GOL

Maça hızlı başlayan Barcelona, 8. dakikada Joao Cancelo'nun enfes golüyle öne geçti. Baskısına devam eden Katalan ekibi, 25. dakikada Raphinha'nın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkarttı. Konuk ekipten bu gole hızlı yanıt geldi. Mücadelenin 30. dakikasında Maguette Gueye'nin attığı golle Racing Santander umutlandı. Barcelona, rakibinin umutlarını hızlı bitirdi ve 36. dakikada Asier Villalibre'nin kendi kalesine, 42. dakikada Raphinha'nın golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve devreye 3 farklı üstünlükle gitti.

 

LAMINE YAMAL PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Barcelona'da yıldız oyuncu Lamine Yamal, 45+1'nci dakikada kullandığı penaltı vuruşunda isabetsiz oldu.

7 MAÇTA 30 GOL

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon çıktığı yedinci resmi müsabakada rakip ağlara 30. golünü atmayı başardı.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona'nın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maç 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de start verecek.

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