Van bayram namazı kaçta? Başkale Erciş Saray kurban bayramı namazı kaçta?
Kurban bayramı namazının saat kaçta kılınacağı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Van'da kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 15 Temmuz sebebiyle tatil hafta sonuyla birleştirildi. Bu sebeple bayram tatili 9 gün olarak ilan edildi. 9 günlük tatil sebebiyle pek çok kişi şehir değiştiriyor. Van'da yaşayanlar ile bayram sabahı bu kentte olacak olanlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor.
Van bayram namazı kaçta? Başkale Erciş Saray kurban bayramı namazı kaçta?
9 Temmuz Cumartesi sabahı Van merkezde bayram namazı saat 05.24'te kılınacak.
Bahçesaray bayram namazı saat kaçta?
Bahçesaray'da bayram namazı saat 05.27'de kılınacak.
Başkale bayram namazı saat kaçta?
Başkale'de bayram namazı saat 05.22'de kılınacak.
Çaldıran bayram namazı saat kaçta?
Çaldıran'da bayram namazı saat 05.20'de kılınacak.
Çatak bayram namazı saat kaçta?
Çatak'ta bayram namazı saat 05.26'da kılınacak.
Edremit bayram namazı saat kaçta?
Edremit'te bayram namazı saat 05.25'te kılınacak.
Erciş bayram namazı saat kaçta?
Erciş'te bayram namazı saat 05.23'te kılınacak.
Gevaş bayram namazı saat kaçta?
Gevaş'ta bayram namazı saat 05.25'te kılınacak.
Gürpınar bayram namazı saat kaçta?
Gürpınar'da bayram namazı saat 05.24'te kılınacak.
Muradiye bayram namazı saat kaçta?
Muradiye'de bayram namazı saat 05.21'de kılınacak.
Özalp bayram namazı saat kaçta?
Özalp'ta bayram namazı saat 05.21'de kılınacak.
Saray bayram namazı saat kaçta?
Saray'da bayram namazı saat 05.20'de kılınacak.