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Aktüel Valla Kanyonu'nun seyir terasında yapılan dans sosyal medyada ilgi görüyor
Aktüel

Valla Kanyonu'nun seyir terasında yapılan dans sosyal medyada ilgi görüyor

Salim ve Gizem Çobanoğlu çiftinin, gün doğumunda vadideki sisle bütünleşen dansı güzel görüntü oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:32:42 -
Valla Kanyonu'nun seyir terasında yapılan dans sosyal medyada ilgi görüyor

KASTAMONU (AA) - "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'nun giriş kısmındaki seyir terasında dans eden çiftin videosu, sosyal medyada ilgi görüyor.

Ziyaret ettikleri yerlerde çektikleri görüntü ve fotoğrafları "yoldakidansci" ismiyle açtıkları sosyal medya hesaplarından paylaşan Salim ve Gizem Çobanoğlu çifti, bir süre önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Valla Kanyonu Muratbaşı Burgulu Seyir Terası'nda dans etti.

Çiftin gün doğumunda sis bulutu içindeki vadiyle bütünleşen dansı, sosyal medyada ilgi gördü.

Gizem Çobanoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadıklarını, birbirleriyle ve dansla 10 yıl önce Boğaziçi Üniversitesinde tanıştıklarını söyledi.

O günden beri dansın kendileri için günlük hayatın stresinden kaçış olduğunu dile getiren Çobanoğlu, "Dansın yanında doğayı da çok seviyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere mümkün olduğunca dünyadaki doğal güzellikleri görmeyi, doğada vakit geçirmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz. Yoldaki Dansçı da bu iki tutkunun birleşmesinden doğdu." dedi.

Türkiye'nin doğal güzellikler açısından çok zengin olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, "Bunların başında Karadeniz geliyordu. Kastamonu'dan başlayan Batı Karadeniz turu yaptık. Doğasına, manzarasına ve kanyonlarına bayıldık." ifadesini kullandı.

Salim Çobanoğlu ise gittikleri yerlerde anı yaşamayı sevdiklerini, o anı nasıl ölümsüzleştirebileceklerini düşünürken videolar çektiklerini anlattı.

Valla Kanyonu'ndan da çok etkilendiklerini belirten Çobanoğlu, "Gitmeden önce fotoğraf ve videolardan gördüğümüzde bizi çok etkiledi. 'Oraya gidip mutlaka dans etmeliyiz' dedik. Çok güzel görüntüler yakalayabilmek için erken saatte kalktık ve gün doğumunda oradaydık. Şansımıza hava güzeldi ve çok güzel görüntüler çıktı." diye konuştu.



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