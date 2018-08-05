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Valla Kalyonunda 4 kişi kayboldu

Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Valla Kanyonuna giren 2’si sağlık çalışanı 4 kişi kayboldu. UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolun 2’si sağlık çalışanı 4 kişilik grubun yerini tespit etmeye çalışıyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 21:43
Valla Kalyonunda 4 kişi kayboldu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde devam eden Pınarbaşı 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonunda kayıp vakası yaşandı. Festival kapsamında Valla Kanyonunu geçmek için Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyünden kanyona giriş yapan gruplar, Cide ilçesinden çıkış yapmaya başladı. Valla Kanyonuna girdikleri belirlenen 2’si sağlık çalışanı ve diğer 2 kişinin de henüz kimliği tespit edilemeyen 4 kişilik ekip, Cide ilçesinde çıkış yapmaları gereken yerden çıkamadı. Telsiz iletişini kuran 4 kişilik ekip, kaybolduklarını belirtmeleri üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başladı. Ekiplerin bir kısmı Valla Kanyonuna tekrar giriş yaparken, bir kısmını Valla Kanyonunun çıkışı olan Cide ilçesine hareket etti. 

 

UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolun 2’si sağlık çalışanı 4 kişilik grubun yerini tespit etmeye çalışıyor. 

Dünyanın en büyük 2’inci kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonu, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı Köyünde Devrekani Çayı ile Kanlıçay'ın birleştiği yerde başlayan ve Cide ilçesine doğru uzanan 12 kilometre uzunluğunda. Yer yer derinliği bin 300 metreye kadar inen kanyonda çok sayıda geçiş zorluğu oluşturan parkur ve yerler bulunuyor. Valla Kanyonunda geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kayıp olayları yaşanmış ve bu olaylarda da can kayıpları meydana gelmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 21:43
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