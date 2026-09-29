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Gündem Valiz ve kolilerden uyuşturucu fışkırdı: 1 gözaltı!
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Valiz ve kolilerden uyuşturucu fışkırdı: 1 gözaltı!

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Valiz ve kolilerden uyuşturucu fışkırdı: 1 gözaltı!

Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valiz ve kolilere gizlenmiş 39 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltanı alındı.

Şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, ekiplerin otobüsün bagaj bölümündeki valiz ve kolilerde uyuşturucu ele geçirmesi yer alıyor.

Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı
Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

Yerel

Havalimanında şüphe üzerine aranan valizden 2 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

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