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Dünya 'İran savaşı Avrupa'yı mahvetti!'
Dünya

'İran savaşı Avrupa'yı mahvetti!'

Yeniakit Publisher
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'İran savaşı Avrupa'yı mahvetti!'

Fransız tarihçi ve sosyolog Emmanuel Todd, Batı sisteminin derin bir çözülme sürecinden geçtiğini savundu. Avrupa liderlerini eleştiren Todd, İran savaşını Washington açısından “Vietnam felaketi” olarak nitelendirdi.

Fransız tarihçi ve sosyolog Emmanuel Todd, Batı sisteminin derin bir çözülme sürecinden geçtiğini savundu. Avrupa liderlerini eleştiren Todd, İran savaşını Washington açısından “Vietnam felaketi” olarak nitelendirdi.

Todd, Le Figaro yayınında Batı’nın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Askeri üretim kapasitesindeki sorunlarla ahlaki değerlerdeki aşınmayı birlikte ele alan Todd, yaşanan gelişmeleri Batı’nın kapsamlı bir dağılma sürecine girdiğinin göstergeleri olarak yorumladı.

Eugénie Bastié’nin sunduğu “Le Club Le Figaro Idées” programında Amerika, İran ve Ukrayna başlıkları ele alınırken, programa François Heisbourg da katıldı. Program kaydı 25 Eylül’de TF1+ platformunda yayımlandı.

 

“Avrupa liderleri tam bir hayal krallığı içinde yaşıyor”

Todd, Avrupa yönetimlerinin uluslararası gelişmeleri değerlendirme biçimini sert sözlerle eleştirdi. “Avrupa liderleri tam bir hayal krallığı içinde yaşıyor” ifadelerini kullandı. Fransız düşünür, Batı’nın Rusya’ya yaklaşımını da kendi iç sorunlarıyla ilişkilendirdi. “Rusya içimizdeki derin sancının yansıtıldığı bir hedeftir” değerlendirmesinde bulundu. Böylece Rusya karşıtlığını, Batı’nın yaşadığı iç krizle birlikte yorumladı.

 

İran savaşı için Vietnam benzetmesi

Todd’un açıklamalarında Washington’un İran politikası da önemli yer tuttu. ABD’nin bu çatışmadaki konumunu eleştiren Todd, Trump’ın başarı söylemine karşı çıktı. “Trump bu savaşta galip gelen değil yenilen taraftır” diyen Todd, tarihsel bir benzetme yaptı. “İran savaşı Washington için bir tür Vietnam felaketidir” sözlerini kullandı. Bu değerlendirmesiyle, Amerikan askeri gücünün siyasi sonuç üretme kapasitesini sorguladı. Todd ayrıca, “Ukrayna ve İran artık tek bir savaşa dönüştü” dedi. İki çatışmayı, aynı küresel güç mücadelesinin bağlantılı cepheleri olarak değerlendirdi.

 

Almanya’nın silahlanması ve Rusya’nın yaklaşımı

Avrupa’nın güvenlik politikalarına değinen Todd, Almanya’daki askeri yönelime dikkat çekti. “Merz döneminde Almanya yeniden silahlanma sürecine girdi” ifadelerini kullandı. Rusya’nın dış politika anlayışını ise farklı bir çerçevede ele aldı. “Ruslar değer dayatmayan stratejik gerçekçilerdir” değerlendirmesinde bulundu. Bu sözleriyle Moskova’nın yaklaşımını, ideolojik dayatmadan çok stratejik hesaplarla açıkladı.

 

Fransa’da “gerontokrasi” eleştirisi

Todd, dış politika değerlendirmelerinin yanında Fransa’nın seçmen yapısına da değindi. Yaşlı nüfusun seçimlerdeki ağırlığının siyasi sistem üzerindeki etkisini gündeme getirdi. “Fransa’da yaşlı nüfusun sandıktaki hakimiyeti bir gerontokrasi üretti” dedi. Gerontokrasi kavramı, yaşlıların yönetimde belirleyici olduğu yapıları tanımlamak için kullanılıyor.

Todd’un açıklamalarında askeri kapasite, dış politika ve demografik yapı birlikte öne çıktı. Fransız tarihçi, Batı’nın krizini bu alanların birbirini etkilediği bir çözülme olarak değerlendirdi.

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