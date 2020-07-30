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Aktüel

Valiyi memnun eden maske hassasiyeti

Edirne Valisi Ekrem Canalp trafik denetim noktasını ziyaret etti - Denetim için durdurulan bir minibüse binen Vali Canalp herkesi maskeli görünce yolculara teşekkürlerini iletti

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:24:05 -
Valiyi memnun eden maske hassasiyeti

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi noktasına ziyarette bulunarak, maske takan Edirnelilere teşekkür etti.

Canalp, bayramlaşma programı kapsamında kent girişindeki trafik kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Polis ekiplerinin denetim amacıyla durdurduğu minibüse binen Vali Canalp, yolcuların bayramlarını kutladı, herkesin maske takmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maske takmanın hem kendini hem de toplumu korumak adına önemli bir görev olduğunu vurgulayan Vali Canalp, şunları söyledi:

"Herkes maskesini takmış durumda. Herkes herkesin hukukuna saygı gösteriyor. Türkiye'de görmek istediğimiz örnek budur. Bir sloganımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu 'Tamam' sloganı. 'Tamam' ne demek, mutlak maske demek, mesafe ve temizlik kurallarına riayet demektir. Bunu uyguladığımız zaman inşallah koronavirüsle mücadelede çok etkin bir yol almış olacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün Edirne halkımıza içtenlikle göstermiş olduğu bu örnek tutumundan dolayı teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum."



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