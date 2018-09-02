THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün (27) oğlu Haşim Yenigül (1,5)için valinin makam aracı sünnet arabası oldu.

02 Eylül 2018 Pazar 19:13
Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 Eylül 2016 tarihinde şehit olan Yenigül'ün oğluna ailesi tarafından babasının ismi verildi.

Babasını hiç görmeyen ve sünneti bir süre önce yapılan Haşim için Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, makam aracının sünnet arabası yapılması ve etkinlik düzenlenmesi talimatını verdi.

İl Jandarma Komutanlığında toplanan askeri ve polis araçlarından oluşan konvoy, şehidin babası Metin Yenigül'ün Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Daha sonra Türk bayrağı ve balonlarla süslenen Vali Özkan'nın makam aracına bindirilen Haşim Yenigül ve şehidin ailesi, konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan mezarını da ziyaret eden Yenigül ailesi, Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehidin eşi Leyla Yenigül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün evlilik yıl dönümleri olduğunu belirtti.

Yenigül, "Bugün hem eşimle evlilik yıl dönümümüz, hem de oğlunun sünnet törenini yapıyoruz. Değişik duygular içerisindeyim. Eşimin şehadetinden sonra bizleri yalnız bırakmayan Valimize, Emniyet Müdürümüze, Garnizon Komutanımıza ve Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ederim."diye konuştu.

Şehidin babası Metin Yenigül de oğlunu şehit verdiğini, torununu aynı isimle yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Oğlunun şehit olduğunda gelinin hamile olduğunu anımsatan Yenigül, "Biz bu vatanı kimseye böldürmedik. Gururluyuz, onurluyuz. Ben bir şehit babası olarak evladımı şehit verdim, 10 evladım olsa bu vatana feda olsun. Oğlumu şehit verdikten sonra Allah bana bir evlat verdi. Özellikle Valimizden, askerlerimizden ve polislerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Sünnet programına şehit Yenigül'ün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düştüğü çatışmaya katılan 15 silah arkadaşı da katıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 19:13
  1. Kahramanmaraş
  2. Hakkari
  3. Uzman Çavuş Haşim Yenigül
  4. Çukurca ilçesi
  5. Makam Aracı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan flaş iddia: Esed kimyasal silah kullanabilir!
    1. Fransa'dan flaş iddia: Esed kimyasal..
    2. Valinin makam aracı şehit çocuğuna..
    3. Bağdat’ta 4'lü zirve! İran, Rusya ve..
    4. Formula 1'de İtalya Grand Prix'i Lewis..
    5. Türk yıldızlarından nefes kesen gösteri
    6. Turistleri taşıyan safari cipi kaza..
    7. Adana'da ilk hacı kafilesine duygusal..
    8. Karaman'da parkta oturanlara ateş açan..
    9. Ronaldo Juventus'ta siftah yapamadı!
    10. Ukrayna'da Donetsk Halk..
    11. Yardım paralarını tatil ve kumara..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan..
    13. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar..
    14. Hindistan'da vahşet! İnşaat kazısında..
    15. Belhanda'ya sert uyarı! 'Kendine çeki..
    16. Almanya'dan ABD'nin tehditlerine flaş..
    17. İtalya'da zafer Hamilton'un oldu
    18. ABD'den dengeleri değiştirecek öneri:..
    19. Nuri Şahin iddialı konuştu: Yedek..
    20. TURAZ Şahini-2018 başlıyor!
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Kadın mısınız, yoksa bayan mı?
    Kadın mısınız, yoksa bayan mı?