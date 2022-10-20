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Yerel Valilikten vatandaşlara flaş uyarı! Tarih verdi
Yerel

Valilikten vatandaşlara flaş uyarı! Tarih verdi

Kırıkkale Valiliği, 21 Ekim cuma günü ve hafta sonunda görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 19:25:00 -
Valilikten vatandaşlara flaş uyarı! Tarih verdi

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 21 Ekim cuma günü ile hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif zirai don riski olduğu belirtildi.

Başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarıldı.

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