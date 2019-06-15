Valilikten onursuz homolara yasak!

İzmir Valiliği, Müslüman Türk milletinin manevi değerlerini hiçe sayan ve Türkiye'de ahlaksızlığı sıradanlaştırmaya çalışan LGBT'li sapkınların 17- 23 Haziran'da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmedi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

İşte İzmir Valiliğinden yapılan o açıklama:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler valiliğimizce yasaklanmıştır."