Valilikten öğrencileri üzecek açıklama

Mersin Valiliği, sosyal medya üzerinden 7 Aralık tarihinde okulların tatil olduğu iddialarını yalanlayarak eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edileceğini bildirdi.

"Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir"

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberler yayınlandığı tespit edilmiştir. Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır" denildi.