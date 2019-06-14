Valilikten homolara tokat!

yeniakit.com.tr Sistematik bir şekilde dünya genelinde pompalanan, sevimli gösterilen ve özellikle gençlere numune-i imtisal olarak gösterilen “ibne”ler, bu yıl da İstanbul’da yürüyüş düzenlemek istedi.

Valilikten tokat

İstanbul Valiliği, sapkınlara geçit vermedi. Yürüyüş düzenlemek isteyen LGBTİ savunucularına, istedikleri gösteriyi düzenlemelerine müsaade edilmedi.

Kampanya başlattılar

Uluslararası Af Örgütü, internet sitesi üzerinden başlattığı imza kampanyasında, İstanbul Valiliği’nden yürüyüşe izin vermesini istedi. “İstanbul Onur Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesine izin verilmeli” başlığıyla düzenlenen kampanyada, sapkın destekçileri şu mesajı yayınladı:

İstanbul’da yaşayan LGBTİ+’lar 2014'e kadar yıllarca İstiklal Caddesi’nde kalabalık ve renkli yürüyüşler yaptılar. 2015’ten bu yana ise İstanbul Onur Yürüyüşü yetkililer tarafından engelleniyor.

Bu yıl 30 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesine izin verilmeli ve katılanlar korunmalıdır. Çünkü Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmek bir haktır ve insanlar yetkililerin hukuka aykırı, keyfi ve ayrımcı kararıyla bu haktan yoksun bırakılamaz.

İstanbul Onur Yürüyüşü’nün gerçekleştirilmesine en son izin verilen 2014’te 90.000’in üzerinde kişi, İstiklal Caddesi’nde çeşitliliğin ve insan haklarının kutlandığı coşkulu, kapsayıcı ve barışçıl yürüyüşe katıldı. O tarihten beri ise İstanbulluların bu özel günü kutlamasına izin verilmiyor.

Geçen yıl Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmek isteyenlere son dakikada ancak küçük bir ara sokakta toplanabilecekleri söylendi. Sokakta hazır bulunan çevik kuvvet polisleri ise bir saat sonra hukuka aykırı güç kullanımına başvurdu ve bu barışçıl toplanmayı dağıttı.

Türkiye yetkilileri ne yazık ki bir kez daha ülkenin kendi yasaları ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan hakları ihlal etmektedir.

Türkiye’deki LGBTİ+’ların ve dostlarının Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmelerine yeniden izin verilmesinin zamanı geldi. Bunun için desteğimize her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

İstanbul Valiliği bu yılki Onur Yürüyüşü’nün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamalı ve barışçıl toplanma hakkını ayrımcılık yapmaksızın koruma altına almalıdır.