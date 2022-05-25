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Gündem Valilikten HDP'li vekile yalanlama
Gündem

Valilikten HDP'li vekile yalanlama

Bitlis Valiliği, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Hizan ve Tatvan ilçelerine bağlı 7 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 22:57:00 -
Valilikten HDP'li vekile yalanlama

Bitlis Valiliği, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Hizan ve Tatvan ilçelerine bağlı 7 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği iddiasını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, TBMM'de konuşan ve aynı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Beştaş'ın, 22 Mayıs saat 04.00'te Hizan ve Tatvan'a bağlı Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köy ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğünü iddia ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bitlis Valiliğimizce 22 Mayıs günü saat 04.00'te belirtilen bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı, yine aynı gün saat 15.30 itibarıyla kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılmasıyla ilgili olarak aynı tarih ve saatlerde Bitlis Valiliği internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve basın yayın kurumları nezdinde paylaşımlarda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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