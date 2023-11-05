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Yerel Valilikten fırtına uyarısı
Yerel

Valilikten fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 12:38:00 -
Valilikten fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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