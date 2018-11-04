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Valilikten 'dini ant' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Kırşehir Valiliği, eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün, geçtiğimiz sene bir okul ziyaretinde öğrencilere 'dini ant' okutturduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 22:54
Valilikten 'dini ant' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Kırşehir Valiliğince, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün, yaklaşık bir yıl önce bir okulu ziyareti sırasında, öğrencilere "dini ant" okutturulduğu haberleri nedeniyle inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında Kırşehir'deki bir okulda öğrencilere dini içerikli yemin ettirildiği şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu haberlere konu olay yaklaşık bir yıl önce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasında vuku bulmuş olup, bu selamlama konusu ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:54
  1. Kırşehir Valiliği

YORUM YAZ

  • SelimSelim9 dk önce
    Ee ne olmuş okutmuşsa adam sonuçta kimseye zorla mı bir şey okutmuş? Küfür mü ettirtmiş. Dua ile açılış yapmış ne var bunda?
  • Hasan HüseyinHasan Hüseyin27 dk önce
    saddi isimliye cevaben : yardim eden müslüman ciksa ortaya belki kirardida, adam ne yapsin ummadigi zamanda ummadigi yerden, ...pehainler cikabiliyor, o iki pkkci partilerle kolkola gezip oy istiyorlar,müslüman sanilan hainler ciktikca piyasaya, diger pisliklere firsat bulamiyor basbakan, o da ne yapsin, diktatör gibi toplatip ipemi versin..
  • semihsemih36 dk önce
    CHP liler meydan meydan andı okurken sıkıntı yokta. dini ant okundu diyemi rahatsız olunuyor, bunun neresi suç şimdi, ant koruma yasası çıktıda milletinmi haberi yok, bu nasıl yanlı bir bakış açısıdır...
  • saddisaddi1 sa önce
    28 şubat dinsizliğiniSAKP kıramadıysa ilk seçimlerde biz de onu kırarız.
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