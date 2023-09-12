  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Altaylı’dan Abdullah Gül’ü kızdıracak sözler… 'Onun oturduğu ev ve Cem Uzan...'

Dünya dakika dakika takip ediyor... Yeşil Tren Rusya'da! Kritik zirve için gözler Kremlin'de

Herkes didik didik bundan arıyor! Kolay zenginliğin yolu bulundu! Bir gramına bile balya balya para veriyorlar

Tahminleri hep çıkan isim yeni asgari ücreti duyurdu: Senede bir kez yapılacak, o yüzden bu rakam olur

Araç alacaklar dikkat! Lüks otoda satışlar durdu: sıfır oto ilk kez ellerinde kaldı

Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu

Bu araçlara el konulacak! Ülkeye girişine izin verilmiyor

Mehmet Akif Ersoy 'Oğuzhan Uğur beni aradı' diyerek skandalı duyurdu! Akılalmaz olay, 'yok artık' dedirtti

2024’te hayata geçecek! Herkes ödemek zorunda! Ödemeyen hapı yutacak

27 milyar dolarlık petrol hırsızlığı! Böyle skandal görülmedi
Spor Valilikten derbi için flaş karar
Spor

Valilikten derbi için flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-09-12 12:07:00 - 2023-09-12 12:58:18
Valilikten derbi için flaş karar

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Bugün Trabzon Valiliği'nde, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen Spor İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzon'da, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya, iki kulübün kararları ve talepleri üzerine siyah-beyazlı takımın taraftarlarının müsabakaya alınmayacağı bildirildi.

Transferde şaşırtan gelişme! Beşiktaş ve Roberto Pereyra...
Transferde şaşırtan gelişme! Beşiktaş ve Roberto Pereyra...

Spor

Transferde şaşırtan gelişme! Beşiktaş ve Roberto Pereyra...

Sergio Ramos itirafı olay oldu: "17-18 gün ona Beşiktaş'ı anlattım"
Sergio Ramos itirafı olay oldu: "17-18 gün ona Beşiktaş'ı anlattım"

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sergio Ramos itirafı olay oldu: "17-18 gün ona Beşiktaş'ı anlattım"

Beşiktaş için kararı Ten Haag verecek! Merakla bekleniyor...
Beşiktaş için kararı Ten Haag verecek! Merakla bekleniyor...

Spor

Beşiktaş için kararı Ten Haag verecek! Merakla bekleniyor...

Valilikten derbi için flaş karar
Valilikten derbi için flaş karar

Spor

Valilikten derbi için flaş karar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23