Valilikten Çerkeş Çayı açıklaması: İkinci bir duyuruya kadar...

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde yüklü araçtan Çerkeş (Hamamlı) Çayı'na sızıntı olduğu hatırlatıldı.

Çay boyunca koruma hattı oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, "Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve bunun içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama ve benzeri nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri, çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeniyle çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır." denildi.

10 KİLOMETRELİK ALANDA BALIK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLDU

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye diğer ilgili kurum yetkilileriyle giderek çalışmalar yaptıklarını, numunelerin alındığını söyledi.

Tankerin sahip olduğu firmayla görüşmeler yaptıklarını ve taşınan maddenin "demir 3 klorür" olduğunu öğrendiklerini aktaran Sarı, "Bu maddenin su temizliğinde yani havuz gibi alanların temizliğinde kullanıldığını öğrendik. Kazada Çerkeş Çayı'na ne kadar sızma oldu bilmiyoruz. Kimyasal madde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu ve bu alanda balıkların ölümüne neden oldu. Bu maddenin balık ölümüne neden olmasının yoğun bir miktarda suya karışmasından olduğu tahmin ediliyor. Yakınlarda HES var. Buradan çaya su bırakılacak. Maddenin bol suda buharlaşması ve etkisini azaltması için. Etkili olduğu ve olması muhtemel alanlarda 3 gün boyunca korucuyu tedbirler alındı. Çankırı'nın Çerkeş, ve Karabük'ün Ovacık ile Eskipazar ilçelerinde hayvan ve bahçe sulama ile balık avlama yasakları getirildi. Kaymakamlıklar bu konuda çalışma yapıyor." diye konuştu.

Sarı, kimyasal maddeyle ilgili net cevabın analiz raporlarının çıkmasının ardından verilebileceğini sözlerine ekledi.

KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TANKER KÖPRÜDEN DÜŞMÜŞTÜ

Bugün, Karabük'ten Samsun yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 656 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisindeki Çerkeş Çayı üzerinde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Musaefendi Köprüsü'nden düşmüştü.

Olay yerine çağrılan AFAD ve sağlık ekipleri, düşme sırasında tankerin basıncın etkisiyle patlaması ve etrafa kimyasal madde yayılması nedeniyle özel koruyucu elbiselerle tankerin sürücüsüne ulaşmış, sürücü Tunalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Bu sırada çaya karışan kimyasal maddenin balıkların ölümüne neden olduğu görülmüştü.