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Yerel Valilikten açıklama: 7 gün boyunca yasaklandı
Yerel

Valilikten açıklama: 7 gün boyunca yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 14:40:00 -
Valilikten açıklama: 7 gün boyunca yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 7 gün yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 22 Kasım saat 00.01'den itibaren 7 gün yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türündeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 28 Kasım saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

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