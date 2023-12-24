Valiliklerden açıklama geldi! Okullarda 1'er gün kar tatili

Şiddetli kar yağışı sebebiyle bazı illerde tatil ilan edildi.

Erzurum, Ardahan ve Bayburt valilikleri tarafından yapılan açıklamada okulların 1'er gün tatil edildiği duyuruldu.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum'da valilik tarafından şu açıklama yapıldı:

"Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı, yoğun tip ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."



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Bayburt genelinde de etkili olan kuvvetli kar yağışı dolasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek adına eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

25.12.2023 Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Ardahan Valiliği de olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.