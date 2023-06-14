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Aktüel Valilik uyardı! İşte dolandırıcıların yeni oyunu
Aktüel

Valilik uyardı! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

Yeniakit Publisher
2023-06-14 12:07:00 -
Valilik uyardı! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

Kütahya Valiliği, vatandaşları telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Son günlerde ildeki üst düzey yöneticilerinin isimleri kullanılarak, ihtiyaç sahipleri, engelli ve hastalara yardım etmek amacıyla, iş insanlarına hesap bilgileri verilmek suretiyle, para, yardım talep edildiği bilgisi alındığı belirtilen açıklamada, ”İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır. Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Bu gibi isteklere kesinlikle itibar edilmeyerek, Valiliğimiz ve Emniyet Birimlerimizin ivedi şekilde haberdar edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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