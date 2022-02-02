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Yerel Valilik uyardı! Çanakkale'ye kuvvetli kar yağışı geliyor
Yerel

Valilik uyardı! Çanakkale'ye kuvvetli kar yağışı geliyor

Çanakkale'nin doğu ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve ilgili kamu kurumları uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 23:21:00 -
Valilik uyardı! Çanakkale'ye kuvvetli kar yağışı geliyor

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler sonucunda kentin doğu ilçelerinde ve özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve Yenice'de görevli hamile ve engelli kamu personellerinin ilçe hıfzıssıhha kurulları kararınca yarın idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı 'Kış Tedbirleri Genelgesi' kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir."

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