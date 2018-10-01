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Valilik uyardı! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, bugün saat 20.00'de Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Antalyaspor arasındaki Süper Lig futbol müsabakası tedbirleri kapsamında, saat 15.00'ten müsabakanın başlayacağı saate kadar bazı yollardaki trafik akışında düzenleme yapılacağını bildirdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:02
Valilik uyardı! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Osmanlı Stadyumu'nda MKE Ankaragücü - Antalyaspor takımları arasında oynanacak futbol müsabakası tedbirleri kapsamında saat 15.00’ten itibaren bazı yollardaki trafik akışında değişiklik yapılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.00'de Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Antalyaspor arasındaki Süper Lig futbol müsabakası tedbirleri kapsamında, saat 15.00'ten müsabakanın başlayacağı saate kadar bazı yollardaki trafik akışında düzenleme olacak.

DAĞILIMIN TAMAMLANMASI BEKLENECEK

Buna göre, Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ayaş istikametinden gelen trafik akışı, Jandarma kavşağından başlayarak Sincan Organize Sanayi kavşağına kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak, saat 21.00'den itibaren ise müsabaka sonrası dağılım tamamlanıncaya kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ankara şehir merkezi istikametinden gelen trafik akışı Sincan Organize Sanayi kavşağından itibaren Jandarma kavşağına kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sağlanacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:02
  1. Osmanlı Stadyumu
  2. MKE Ankaragücü
  3. Antalyaspor
  4. Ankara Valiliği
  5. Süper Lig
  6. Sincan Organize Sanayi
  7. Ankara-Ayaş Bulvarı

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