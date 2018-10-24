Valilik tüm vatandaşları uyardı! 'Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor'

Ankara Valiliği yaptığı son dakika uyarısıyla Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkileyeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan uyarıda şöyle denildi:

Meteorolojik verilere göre yurdumuzun 24.10.2018 Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri ile 25.10.2018 Perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir.

Balkanlardan geliyor

Bölgemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-12) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülmektedir.

24.10.2018 Çarşamba günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, 25.10.2018 Perşembe günü ise bölgenin tamamında yağış beklenmektedir.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü bölgemizi terk edeceği, aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Hafta sonunda iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir.

Bölgemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgârın, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.