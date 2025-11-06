Valilik talimatıyla Atatürk için mevlit

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandığı gerekçesiyle laikçi azınlığın takdirlerini toplayan yeni Diyanet yönetimi, bu kez valilik talimatıyla mevlit düzenleyecek. Kocaeli Valiliği Protokol Şube Müdürlüğü’nce il müftülüğüne gönderilen resmi yazıda “10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı” kapsamında tüm camilerde mevlit okutulması talimatı verildi. Kocaeli İl Müftülüğü’ne gönderilen 03.11.2025 tarihli ve E31222535-821.076992084 sayılı belgeye göre, Kocaeli sınırları içersinde bulunan il ve ilçe camilerinin tamamında, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12:30’da tüm camilerde mevlidi şerif okutulması hususunda gereğinin yapılması rica edildi.

TALİMAT ESKİ YILLARIN DEVAMI

“10 Kasım Atatürk’ü anma programı kararları” konusuyla Kocaeli Valiliği Protokol Şube Müdürlüğünce İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’na gönderilen resmi belgede şu ifadeler yer aldı: “Kocaeli Valiliği (protokol Şube müdürlüğü)’nin ilgi (a) “ 10 Kasım Atatürk’ü anma programı” konulu ilgi yazısı gereği ilgi (b) karar doğrultusunda 10 Kasım 2025 pazartesi günü saat 12:30’da tüm camilerimizde mevlidi şerif okutulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

VALİLİK DOĞRULADI

Konuyla ilgili görüştüğümüz Kocaeli Valiliği’nin Özel Kalem yetkilileri, mevlidin rutin olduğunu, talimatın ise bizzat Vali İlhami Aktaş tarafından onaylandığını belirtti. Yasemin isimli Özel Kalem yetkilisi, akit muhabirlerinin sorusuna şu cevabı verdi: “Bu uygulama her sene oluyor. Mevlid-i Şerif tüm camilerde okunuyor. Geçen sene de oldu. Hatta karar toplantısına ismini şu an hatırlamadığım müftülükten bir temsilci katılarak ‘sıkıntı yok’ dedi. Mevlidin talimatını ise Vali Yardımcımız Olgun Öner verdi. Vali Bey de bugün kararı imzaladı. Zaten sayın valimiz de Atatürk için düzenlenen mevlide her sene katılıyor.”

ADD ÜYELERİ DE KATILACAK MI?

Öte yandan Kocaeli Valiliğince hayata geçirilecek olan mevlit uygulaması CHP ve avenelerini sevince boğarken, başını Atatürkçü Düşünce Derneği’nin çektiği oluşumların merasime katılım sağlayıp sağlamayacağı merak konusu oldu.