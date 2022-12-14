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Ekonomi Valilik okul kantinlerine el attı! Bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar
Ekonomi

Valilik okul kantinlerine el attı! Bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Aksaray Valiliği tarafından okul kantinleriyle ilgili önemli bir çalışmaya imza atıldı. Valilik, yaptığı tabloda kantincileri kurtaran fiyatları tek tek sıralayarak, üstündeki satışların yasaklanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 11:18:00 -
Valilik okul kantinlerine el attı! Bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Okul kantinlerindeki fiyatların fahiş seviyelere gelmesinin ardından öğrenciler alışveriş yapmakta zorlanmaya başladı.

Aksaray'da Valilik konuya el attı

Benzer sorunların yaşandığı Aksaray'da ise Valilik konuya el attı. Valilik ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kantinlerdeki ürünlerin maliyetleri tek tek hesaplandı. Daha sonra da kantincileri kurtaracak fiyat yazıldı. Aksaray'daki okullarda Valilik tarafından belirtilen listenin dışında satış olmayacak.

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