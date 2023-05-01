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Yerel Valilik kararı duyurdu! Şehirde 14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Yerel

Valilik kararı duyurdu! Şehirde 14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-01 18:53:00 - 2023-05-01 19:00:55
Valilik kararı duyurdu! Şehirde 14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, 14 bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, 14 bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Şırnak Valiliği 30 Aralık 2023 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1 Mayıs (Dahil) 2023-15 Mayıs (Dahil) 2023 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

 

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