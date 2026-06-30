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Gündem Valilik ilan etti! O ilimizde denize girmek yasaklandı
Gündem

Valilik ilan etti! O ilimizde denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
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Valilik ilan etti! O ilimizde denize girmek yasaklandı

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; bölgede beklenen olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle 1 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00'ten 2 Temmuz Perşembe günü saat 07.00'ye kadar denize girişler yasaklandı.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

 

Zonguldak Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle 1 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00'ten 2 Temmuz Perşembe günü saat 07.00'ye kadar denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarih ve saatler arasında yasağa riayet edilmesi önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

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