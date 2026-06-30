Yahudiler Harem-i İbrahim Camisi'ni sinagoga dönüştürmeye çalışıyor!

Filistinli yetkililer, soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni sinagoga dönüştürmeye yönelik uygulamalarını hızlandırdığı uyarısında bulundu.

İsrail yönetimi, 23 Haziran'da cami avlusundaki gölgelik şemsiyelerin kaldırılmasıyla başlattığı çalışmaları genişleterek avlunun üzerini kapatmayı ve camide yeni fiili düzenlemeler oluşturmayı hedefliyor. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, söz konusu adımı caminin İslami kimliğine ve kendi yetki alanına yönelik bir müdahale olarak değerlendirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde değişiklik yapılmaması yönündeki uluslararası kararlara rağmen israilin "Yahudileştirme" faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, israilin mevcut siyasi ortamı kullanarak camide yeni fiili durumlar oluşturduğunu ve uzun süredir gündemde olan planlarını hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

Suneyne, artan uygulamaların camiyi bir sinagoga dönüştürme girişiminin parçası olduğunu belirterek, caminin dini ve idari yetkisinin yalnızca Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına ait olduğunu vurguladı.

Filistinli yetkililer ayrıca israil ordusunun camide ezan okunmasını zaman zaman engellediğini, elektrik, su ve diğer hizmetler üzerinde kontrol sağladığını belirterek, bu uygulamaların caminin İslami kimliğini zayıflatmayı ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Soykırımcı israil, 1994 yılında Harem-i İbrahim Camisi'nde yaşanan katliamın ardından yapıyı fiilen Müslümanlar ve Yahudiler arasında bölmüştü.

Kaynak: AA