Yayınladığı video dünyanın gündeminde! İslam ile tanıştı, sapkınlıktan kurtuldu

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Batı medeniyetinin 'özgürlük' adı altında insanlığa dayattığı LGBT dayatması ve sapkınlık furyası, kalplerdeki fıtrat nûrunu söndürmeye yetmiyor. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan ve lüks yaşamıyla eşcinsel ahlaksızlığın piyonu haline getirilen ünlü bir influencer, İslam ile şereflenerek hidayete erdi. Sapkın hayatını geride bırakan genç, “İslam beni kurtardı” diyerek tüm dünyaya müthiş bir mesaj verdi.

FITRATINA DÖNDÜ, REZİLLİĞİ BİTİRDİ

Sosyal paylaşım sitelerinde tanınan ve Batı ahlaksızlığının vitrin isimlerinden biri olarak parlatılan influencer, içine düştüğü modern cahiliye karanlığından İslam’ın nûruyla çıktı. Yıllarca küresel şer odaklarının fonladığı sapkın yaşam tarzının esiri olan genç adam, Hak din İslam’ı araştırdıktan sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olduktan sonra yaşadığı büyük değişimi "Önce" ve "Sonra" diyerek video ile ilan eden genç influencer, eşcinselliğin modern bir dayatma ve ruhsal bir hastalık olduğunu gözler önüne serdi. Eski süslü, kadınsı kıyafetlerini ve fıtrata aykırı yaşamını çöpe atan genç adam, İslam'ın emir ve yasaklarına sarılarak temiz bir hayata adım attığını duyurdu. Paylaştığı hidayet videosu, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca beğeni ve “Maşallah” yorumları aldı.

BATI'NIN LGBT LOBİSİNE BÜYÜK DARBE!

Gençleri zehirlemek için milyarlarca dolar harcayan küresel LGBT lobisi, hidayet haberiyle adeta sarsıldı. Batı'nın pırıltılı köleliğinden kaçarak Allah'ın rızasına sığınan influencer'ın bu kararı; insanlığın kurtuluşunun ancak ve ancak fıtrata, yani İslam ahlakına dönmekle mümkün olacağını bir kez daha ispat etti.