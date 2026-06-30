Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Siz uyarsanız, biz de uyarız
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin net bir mesaj yayımlayarak sürecin karşılıklı olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Pezeşkiyan, ‘Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz’ diyerek Washington yönetimine kapıyı açık bırakırken, tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın karşılıklı bir durum olduğuna dikkat çekerek, “Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz” dedi.
Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'ye mutabakat zaptı ve olası tehditler üzerinden mesaj verdi.
Uzlaşının tek taraflı yürütülemeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Mutabakat karşılıklı bir meseledir. Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz. Akıl dışı söylemlere ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, eylem zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuzca savunma yapmaktır” ifadelerini kullandı.
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