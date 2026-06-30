  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Bizden daha cesurlar' Marmaray'da LGBT propagandası yapan kadına çevreden tek kelime edilmedi Toplumsal Yapıyı Çürütmekle görevli ‘Sapkın Dernekler’ Kapatılsın! 30 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 30 30 Haziran 1823: Mehmed Münîb Ayıntâbî'nin vefatı (Osmanlı Âlimi, Kadı, Edip ve Şair) Siyonistler işgali genişletiyor! Planlar ortaya çıktı Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Destek vermeyecekler Trump'tan Doha açıklaması! Kafaları karıştıran yorum Almanya'da 6 can alan vahşetin altından velayet davası çıktı! Türk kökenli cani bebek kavgası yüzünden katliam yapmış! Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!
Dünya Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Siz uyarsanız, biz de uyarız
Dünya

Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Siz uyarsanız, biz de uyarız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pezeşkiyan'dan ABD'ye 'mutabakat' mesajı: Siz uyarsanız, biz de uyarız

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin net bir mesaj yayımlayarak sürecin karşılıklı olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Pezeşkiyan, ‘Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz’ diyerek Washington yönetimine kapıyı açık bırakırken, tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın karşılıklı bir durum olduğuna dikkat çekerek, “Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz” dedi.

Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'ye mutabakat zaptı ve olası tehditler üzerinden mesaj verdi.

Uzlaşının tek taraflı yürütülemeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Mutabakat karşılıklı bir meseledir. Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz. Akıl dışı söylemlere ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, eylem zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuzca savunma yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan "Ateşkesi kabul Etmek zorunda kaldılar" Hedeflerini boşa çıkardık
Pezeşkiyan “Ateşkesi kabul Etmek zorunda kaldılar” Hedeflerini boşa çıkardık

Aktüel

Pezeşkiyan “Ateşkesi kabul Etmek zorunda kaldılar” Hedeflerini boşa çıkardık

İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti!
İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti!

Gündem

İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti!

Pezeşkiyan duyurdu: Mutabakat cuma günü imzalanacak
Pezeşkiyan duyurdu: Mutabakat cuma günü imzalanacak

Dünya

Pezeşkiyan duyurdu: Mutabakat cuma günü imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Saldırıların ardından ilk yurt dışı ziyareti! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kritik temaslar için Pakistan’da!
Saldırıların ardından ilk yurt dışı ziyareti! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kritik temaslar için Pakistan’da!

Gündem

Saldırıların ardından ilk yurt dışı ziyareti! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kritik temaslar için Pakistan’da!

Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama
Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama

Dünya

Pezeşkiyan'dan tansiyon düşüren açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23