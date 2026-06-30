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Yerel Bankta otururken otomobil çarptı! Hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Bankta otururken otomobil çarptı! Hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Bankta otururken otomobil çarptı! Hastanede hayatını kaybetti

Uşak'ta acı bir kaza olayı yaşandı. Ahmet Aydemir adlı vatandaş bankta oturduğu sırada otomobil çaptı. 67 yaşındaki talihsiz adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bankta oturduğu sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 67 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Aydemir, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı olayda yaralanan H.G'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Banaz'da R.U. (31) yönetimindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, 17 Haziran'da Bahadır köyünde yol kenarındaki bankta oturan Ahmet Aydemir ve H.G'ye çarpmıştı.

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