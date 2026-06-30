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Gündem Lastik patladı, otomobil takla attı: 3 kişi öldü
Gündem

Lastik patladı, otomobil takla attı: 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Lastik patladı, otomobil takla attı: 3 kişi öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde bir otomobil seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kazanın etkisiyle otomobilde dışarı fırlayan Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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