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Dünya
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NASA yıkımın boyutunu gözler önüne serdi: Venezuela resmen yerle bir olmuş

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NASA yıkımın boyutunu gözler önüne serdi: Venezuela resmen yerle bir olmuş

NASA'nın uydu verilerine dayanan analizine göre, Venezuela'da meydana gelen depremlerde 58 binden fazla bina hasar gördü veya yıkıldı.

#1
Foto - NASA yıkımın boyutunu gözler önüne serdi: Venezuela resmen yerle bir olmuş

NASA araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilen Sentinel-1 uydusunun afet bölgesinden 25 Haziran'da elde ettiği güncel radar verilerini analiz etti. Çalışmada, deprem sonrası çekilen radar görüntüleri, son bir yıla ait 65 farklı referans görüntüsüyle karşılaştırıldı. Uydu verilerine göre, Venezuela'daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü veya yıkıldı.

#2
Foto - NASA yıkımın boyutunu gözler önüne serdi: Venezuela resmen yerle bir olmuş

NASA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, uydularının bölgedeki çalışmalara doğrudan katkı sağladığına işaret edilerek, "Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ve veri akışı sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

#3
Foto - NASA yıkımın boyutunu gözler önüne serdi: Venezuela resmen yerle bir olmuş

VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ: ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti. Depremlerde, 1719 kişi yaşamını yitirmiş, 5 bin 34 kişi yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

#4
Foto - NASA yıkımın boyutunu gözler önüne serdi: Venezuela resmen yerle bir olmuş

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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