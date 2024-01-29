Valilik fahiş fiyat artışına müdahale etti: Simit 10 lira
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada simitin 10 liradan satılacağı bildirildi.
Ankara'da simit fiyatının 15 liraya yükseltilmesine ilişkin tarife iptal edildi, simit 10 liradan satılmaya devam edilecek.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik başkanlığında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Simitçiler Esnaf Odası temsilcileriyle toplantı yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, toplantıda daha önce simit fiyatının 15 liraya yükseltilmesini öngören tarifenin iptal edildiği, simidin eski fiyat 10 lira üzerinden satılmasına karar verildiği kaydedildi.