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Yaşam Valilik duyurdu! O ilimizde okullara ara verildi
Yaşam

Valilik duyurdu! O ilimizde okullara ara verildi

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini devam ettirirken Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:54:00 -
Valilik duyurdu! O ilimizde okullara ara verildi

Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize’de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliği'nden açıklama

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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